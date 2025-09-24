Насилие и тайная беременность: появились детали из жизни умершей итальянской актрисы Клаудии Кардинале

Итальянская актриса Клаудия Кардинале, умершая 23 сентября, в молодости стала жертвой насилия. Над ней надругалась группа неизвестных мужчин. Подробности из жизни кинозвезды приводит издание Il Messagero.

В материале зарубежного СМИ сообщается, что в 1958 году, когда актрисе было двадцать с небольшим лет, она родила сына, которого назвали Патриком. Однако за этим кроется страшная драма, о которой долгое время никто не знал.

«Патрик стал результатом насилия, которому подверглась молодая актриса, ее похитили и заставили сесть в машину мужчины, которые надругался над ней», – пишет издание.

Молодой женщине приходилось скрывать свою беременность. В те годы общество не поддерживало жертв насилия. После появления Патрика на свет, семья Клаудии приняла ребенка и занялась его воспитанием, пока юная актриса начинала свою ослепительную карьеру.

В декабре 1966 года в США Клаудия тайно вышла замуж за продюсера Франко Кристальди. Мужчина стал первой большой официальной любовью актрисы. Ребенка супруги он принял как своего.

Также стало известно, что Франко разрывал письма, которые приходили от биологического отца Патрика. Тот пытался побольше узнать о сыне.

