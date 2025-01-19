«Наш любимый спит»: Маргарита Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вышла на связь в своем Telegram-канале и сообщила о состоянии режиссера Тиграна Кеосаяна, впавшего в кому после перенесенной клинической смерти. По ее словам, улучшений пока нет.

«Сегодня Крещение, и я хочу сказать спасибо всем, кто молится в эти дни за Тиграна, а это огромное множество людей. Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне — знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее», - откровенно рассказала Маргарита.

Она отметила, что в настоящее время Кеосаян все еще находится без сознания.

«Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», — написала Симоньян.

Напомним, 59-летний Тигран Кеосаян попал в больницу в конце декабря в тяжелом состоянии. Он пережил клиническую смерть и впал в кому. При этом ранее сам режиссер говорил, что он человек «с тремя инфарктами, с семью стентами».

Ранее Маргарита Симоньян призвала молиться за здоровье Тиграна Кеосаяна.