Вдова и сын Александра Ширвиндта появились на открытии памятника на Новодевичьем

Сын актера Александра Ширвиндта Михаил и вдова появились на открытии памятника на Новодевичьем кладбище. Наследник опубликовал соответствующие кадры в сети.

Открытие памятника состоялось 10 ноября. Судя по фото в личном аккаунте телеведущего, могила актера в этот день утопала в цветах.

Вдова Ширвиндта Наталья Белоусова долгое время не появлялась в соцсетях сына. На свежих фото она была во всем черном, с темной повязкой на голове и тростью. Женщина держалась за сына. Семья сделала фото на фоне открывшегося памятника.

Михаил Ширвиндт подписал кадры: «Открыли вчера памятник папе на Новодевичьем кладбище. Полтора года над ним трудился замечательный скульптор Андрей Налич. И нам и друзьям он очень нравится».

Он предположил, что найдутся те, кто раскритикует монумент. Однако Ширвиндт дал понять, что чужое мнение его не интересует, и поэтому закрыл комментарии.

Напомним, Александр Ширвиндт умер 15 марта 2024 года. Ему было 89 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что изготовление памятника артисту оплатили близкие, поклонники и коллеги Ширвиндта. Архитектор отразил в монументе разные детали жизни знаменитости.