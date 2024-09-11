НЕОЖИДАННО
Опубликовано 11 сентября 2024, 14:10
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Намек Зеленскому: государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев вместе с Валерием Залужным

Блинкен прибыл в Киев и привез с собой экс-главнокомандующего ВСУ Залужного.
Намек Зеленскому: государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев вместе с Валерием Залужным

© Pxhere.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в столицу Украины. Однако внимание прессы было приковано не только к представителю Соединенных Штатов, но и к его спутнику — бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному.

Ныне посол Украины в Великобритании вернулся на родину, хоть и не надолго. В связи с чем Блинкена сопровождает экс-командующий армии, пока не известно.

По версии Telegram-канала Легитимный, США таким образом намекнули действующему президенту Владимиру Зеленскому, что Залужный «остается в игре».

Бывшего главкома отправили в Лондон подальше от украинской элиты и народа. Все дело в том, что между чиновником и главой государства продолжается скрытая борьба. Залужный ждет отмашки Запада, чтобы выйти на сцену, а Зеленский делает все возможное, чтобы убрать «преемника» подальше от аппарата управления.

Источник фото:Pxhere.com
Источник:Telegram-канал Легитимный
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Украина
Владимир Зеленский
сша