Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в столицу Украины. Однако внимание прессы было приковано не только к представителю Соединенных Штатов, но и к его спутнику — бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному.

Ныне посол Украины в Великобритании вернулся на родину, хоть и не надолго. В связи с чем Блинкена сопровождает экс-командующий армии, пока не известно.

По версии Telegram-канала Легитимный, США таким образом намекнули действующему президенту Владимиру Зеленскому, что Залужный «остается в игре».

Бывшего главкома отправили в Лондон подальше от украинской элиты и народа. Все дело в том, что между чиновником и главой государства продолжается скрытая борьба. Залужный ждет отмашки Запада, чтобы выйти на сцену, а Зеленский делает все возможное, чтобы убрать «преемника» подальше от аппарата управления.