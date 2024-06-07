На Украине продолжает происходить скрытое противостояние между бывшим командующим ВСУ Валерием Залужным и президентом страны Владимиром Зеленским. По данным Telegram-канала Резидент, экс-военком ждет отмашки от Запада, чтобы занять место теряющего популярность главы государства.

Заслужный должен был отправиться в Лондон для работы в посольстве. Однако чиновник так и не уехал, чем подкрепил слухи о своих президентских амбициях. По данным СМИ, он занял выжидающую позицию. Так, Залужный ждет, когда отношения Зеленского с США достигнут самого дна, чтобы потом на место нынешнего главы выдвинуть свою кандидатуру.

При этом бывший главнокомандующий также рассчитывает на помощь своих земляков. Результаты соцопросов показали, что Залужный пользуется на Украине большей популярностью, чем Зеленский. Рейтинг последнего продолжает падать с каждым днем.

Ранее сообщалось, что офис Зеленского не смог отправить Валерия Залужного послом в Англию. Таким образом, предполагают журналисты, нынешняя украинская власть пытается купировать любую активность экс-военкома.