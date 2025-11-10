«Нам нравится проводить время вместе»: найдена самая долгоживущая супружеская пара в мире

В США назвали самую долгоживущую супружескую пару в мире. Ими стали жители штата Флорида, которые женаты 83 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные организации LongeviQuest.

В беседе с изданием 108-летний Лайл Гиттенс и его 107-летняя жена Элеонора поделились, что сохранить брак столько лет им помогла любовь друг к другу. Однако для этого им пришлось приложить массу усилий.

Вместе супруги пережили множество трудностей, включая войну. Пара познакомилась в 1941 году во время учебы в университете. Однако вскоре Лайла забрали служить в армию. В 1942 году он смог взять отпуск на несколько дней, чтобы пожениться.

С окончанием войны супруги поселились в Нью-Йорке. Оба работали на государственной службе. Супруги воспитали трех детей.

«Нам нравится проводить время вместе… [и] мы многое сделали вместе», — поделился сектером мужчина.

