«Не хочу быть 90-летней бабкой»: Агата Муцениеце высказалась против долгожительства

В прошлом месяце Агате Муцениеце исполнилось 36 лет. Актриса часто предстает без макияжа и не является фанаткой косметологических процедур. Несмотря на это, экс-супруга Павла Прилучного совершенно не представляет себя в старости.

Агата призналась, что не хочет стареть и быть долгожителем. Муцениеце не понимает, как можно хорошо себя чувствовать в 90 лет.

«Не хочу быть 90-летней бабкой. Сложно придумать, как остаться в этом позитивной, когда твое тело сдает, все сдает… Природа в тебе не заинтересована. Ты не несешь никакой функции — это стремно и неприятно», - рассказала бывшая ведущая «Голос. Дети» в подкасте «Страхи».

Муцениеце не разделяет позицию женщин, пытающихся маниакально омолодиться и «натянуть себе лицо». Актриса считает, что все хирургические операции сразу заметны и смотрятся совершенно неестественно. При этом звезда гордится своим телом и считает его очень сильным.

Также Агата призналась, что один из ее главных страхов - остаться без актерской карьеры. Звезда боится стать бомжом.