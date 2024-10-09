Находятся в лесной глуши: трое детей и отец нашлись спустя несколько лет после исчезновения

Жительница Новой Зеландии Кэтрин Филлипс в 2021 году потеряла троих детей и мужа. Они ушли в неизвестном направлении и пропали. Спустя три года мужчина вместе с несовершеннолетними объявился в лесной глуши, передает британский таблоид Daily Mail.

По данным СМИ, глава семейства ушел из дома с 8-летней Джайдой, 6-летним сыном Мавериком и 5-летней Эмбер. И вот спустя три года они попали на камеру, которую охотники установили в лесу.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как дети и взрослый в камуфляжной одежде и с рюкзаками за плечами движутся в неизвестном направлении.

Мать несовершеннолетних обрадовалась их внезапному появлению. Охотники, в свою очередь, обратились в полицию. Правоохранители выдвинулись в то место, где последний раз видели группу.

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