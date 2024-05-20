Находящийся в вертолете с президентом Раиси имам прожил час после крушения и вышел на связь

Летевший с президентом Раиси имам аль-Хашем жил еще час после катастрофы и смог позвонить руководителю президентской администрации. РБК со ссылкой на IMNA сообщает, что тело мужчины сохранилось лучше, чем у остальных, летевших на вертолете с президентом Ирана.

Кроме президента Ибрахима Раиси, в вертолете был имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем. После крушения он был жив в течение часа и даже смог выйти на связь.

«Единственное тело — аятоллы аль-Хашема, имама Тебриза, находилось в лучшем физическом состоянии, чем других погибших, и наименее обожжено, поэтому тот прожил еще час после авиакатастрофы и даже общался с Голямом Хосейном Эсмаили, главой администрации президента, по телефону», — поделился глава государственной организации по управлению кризисными ситуациями Мохаммад Хасан Нами.

Тела остальных были обожжены, но их все равно смогли опознать. Напомним, что в вертолете погибли все пассажиры, всего восемь человек – Раиси, глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также сотрудники охраны президента и члены экипажа.

Напомним, что в стране после случившегося объявлен общенациональный траур. Похороны назначены на 21 мая.

Ранее мы писали о том, что гибель президента Раиси серьезно изменит ситуацию в Иране. Об этом сообщает «Рыбарь».