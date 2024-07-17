Наказали за пьяную езду: принадлежавший россиянину Porsche конфисковали для отправки в зону СВО

Премиальный немецкий автомобиль Porshe будет отправлен российским бойцам в зону проведения спецоперации. Прежде машина принадлежала тюменцу, который погряз в долгах.

Сообщение об изъятии транспортного средства появилось в группе регионального управления Федеральной службы налоговых приставов во «ВКонтакте». Всего были конфискованы два автомобиля — внедорожник Porshe и Nissan. Оба их владельца были наказаны за езду в нетрезвом виде. Кроме того, их приговорили к обязательным работам.

Также сотрудники службы изъяли две бензопилы. Они, как и транспортные средства, будут направлены в зону проведения спецоперации для использования российскими военнослужащими.

Ранее в Бурятии мужчина, который недавно вернулся с СВО, подарил почку 28-летнему сыну. Операция по пересадке органа прошла успешно.