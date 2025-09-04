В РПЦ посоветовали Вике Цыгановой критиковать коллег в умиротворяющем тоне

В РПЦ посоветовали певице Вике Цыгановой критиковать коллег в умиротворяющем тоне и без агрессии. Соответствующее наставление выразил настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.

Его слова приводит издание «Абзац». По словам протоиерея, исполнители прикрывают несостоятельность «дурным эпатажем».

«Если Вика Цыганова говорит о них, если ее критика объективна, то можно согласиться. Но стоит критиковать в более мягком и умиротворяющем тоне», - сказал Ильяшенко.

Священник считает, что критика не должна содержать агрессию или самопревозношение. Он также напомнил о возможности словом защитить настоящую красоту искусства.

Ранее Цыганова высказывалась о планах уйти в монастырь. Певица полагает, что туда не примут с ее деньгами.