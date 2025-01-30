«Надеемся, что на основании нашего обращения»: в Госдуме прокомментировали задержание бывших заместителей Чубайса

В Москве задержали четверых бывших топ-менеджеров «Роснано», в том числе заместителей Анатолия Чубайса. В Госдуме прокомментировали это сообщение. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов выразил надежду, что задержание связано с его обращением.

Telegram-канал SHOT сообщил, что среди задержанных бывший исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский и экс-управляющий директор по финансам Артур Галстян. Задержание связано с делом о хищении 45 млрд рублей.

«Мы надеемся, что это решение принято на основании нашего обращения, и полагаем, что правоохранительные органы сделают все необходимое», - сказал Картаполов и добавил, что не располагает официальной информацией.

Его комментарий приводит Газета.Ru.

Напомним, Картаполов вместе с депутатом Андреем Луговым просили Генпрокуратуру и Следственный комитет провести доследственную проверку в отношении Чубайса и его деятельности с 2008 по 2022 годы как на посту главы «Роснано», так и на должности спецпредставителя президента по международным связям.

Ранее сообщалось, что жена Чубайса Авдотья Смирнова поставит спектакль в Израиле. В постановке сыграет Ксения Раппопорт.