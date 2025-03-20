Началась истерика, сбилось дыхание: дочь Федора Малыхина попала в больницу, узнав о смерти отца

Маленькая дочь хоккеиста Федора Малыхина попала в больницу после того, как узнала о смерти отца. Семилетнюю девочку доставили в медучреждение и подключили к кислороду. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

О состоянии ребенка рассказала бывшая жена спортсмена Анна. Она призналась, что дочери стало плохо после того, как мама раскрыла ей правду о кончине папы. По словам женщины, у школьницы началась истерика, дыхание сбилось, поэтому было принято решение экстренно доставить ее в больницу.

Экс-супруга Малыхина также поделилась, что сейчас девочка находится в сознании, но остается под присмотром врачей.

Отметим, что 16 марта Федор в последний раз разговаривал в бывшей женой. Он звонил ей и обещал отправить подарки детям. После этого хоккеист перестал выходить на связь. На следующий день его нашли мертвым в квартире.

Ранее отец Федора Малыхина раскрыл подробности смерти сына.