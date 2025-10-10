На Украине из-за перебоев с водоснабжением у здания Верховной рады установили биотуалеты

На Украине к зданию Верховной рады срочно доставили техническую воду и биотуалеты. Здание парламента страны осталось без рабочей канализации из-за перебоев с водоснабжением. Об этом пишет РЕН ТВ.

«Сейчас возле Верховной рады специальная машина привезла техническую воду для бытовых нужд парламента... Привезли биотуалеты», — сообщила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Украинский парламентарий вместе с коллегами уже обратилась к властям страны за разъяснениями о сроках восстановления водоснабжения. На это им ответила премьер-министр Юлия Свириденко, по словам которой, все должно заработать уже к вечеру.

До этого в Киеве также случился транспортный коллапс из-за перебоев в электричестве. В частности, была нарушена работа метрополитена.

