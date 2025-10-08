«Спят и видят гробы»: рэпер Серега вспомнил, как его травили на Украине за творчество

Рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, сообщил, что одна из его песен предсказала начало спецоперации на Украине. В беседе с NEWS.ru исполнитель рассказал, как подвергся преследованиям в соседней стране за свою гражданскую позицию.

Он напомнил, что в его композиции «Туман» 2014 года были такие строчки: «…В Капитолии спят и видят гробы, покрытые желтым и голубым…».

«Украинцы, особенно рьяные националисты, конечно, не были в восторге от такого моего творчества. Ведь стихи я публиковал в соцсетях», — поделился артист.

По его словам, тогда украинские СМИ начали против него настоящую травлю. Позже к ней присоединились некоторые представители Верховной рады. Причиной стали произведения, в которых рэпер выступал с критикой в отношении политиков страны.

«Я всегда был особого мнения об украинской политике. В разгар Майдана вышли ведь и такие мои стихи, где я прошелся по Яценюку, Порошенко* (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ), Тимошенко: “В темнице томится девица-краса, но ее нора не за нашим бугром…” и так далее», — вспомнил Пархоменко.

Ранее рэпер Серега назвал свой трек «Черный бумер» самостоятельным брендом.

