На торжественном мероприятии в США заметили человека, похожего на Юлию Тимошенко

На торжественном мероприятии в США заметили человека, похожего на бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. У нее была характерная прическа на голове в виде косы-«бублика».

На это обратил внимание Telegram-канал Милитарист.

«Человек, похожий на Юлию Тимошенко» и посол Украины в США Маркарова на некоем торжественном мероприятии в США», - говорится в подписи к фото.

На снимках женщину, похожую на Тимошенко сняли со спины и сбоку. Авторы канала отмечают, что нет стопроцентной уверенности в том, что на мероприятии присутствовала именно Тимошенко. При этом прическа, волосы пшеничного цвета и профиль женщины очень похожи на внешность украинского политика.

Также отмечается, что на инаугурационных мероприятиях в США выступали некоторые украинские участники. В частности, речь идет о главном раввине Украины и Киева Моше Асмане.

Ранее сообщалось, что президенту США Дональду Трампу не удалось поцеловать жену Меланию на инаугурации из-за шляпы. Также отмечалось, что в аксессуаре увидели политический подтекст.