«На теле увидели дичайшие пролежни»: следователи возбудили дело после смерти Жоржа Токарева, охранявшего Сталина

Возбуждено уголовное дело после смерти Жоржа Токарева, охранявшего в 1940-е годы лидера СССР Иосифа Сталина. Оно будет расследоваться по статье о неоказании помощи больному, но может быть переквалифицировано.

Об этом сообщает Ura.ru.

По его информации, осенью Токарев сломал шейку бедра в санатории. Была проведена операция. Зять заказал перевозку на выписку, но в тот день родственнику сообщили, что мужчина попал в реанимацию – резко стало плохо.

Как рассказал юрист Алексей Остапов, семью пустили к нему после перевода в другое отделение. До этого родственникам сообщали о «веселом» настроении Токарева, недопуск объясняли карантином.

«На его теле увидели дичайшие пролежни, он был обезвожен», — поделился юрист.

12 декабря Токарева не стало, хотя он боролся до последнего, утверждает Остапов. 18 декабря состоялось прощание в крематории.

Осипов не исключает, что уголовное дело могут переквалифицировать на статью о смерти больного или причинение тяжкого вреда здоровью. При этом известно, что дело было якобы возбуждено еще при жизни Токарева.

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