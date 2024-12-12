Умер последний телохранитель Иосифа Сталина, ему было 100 лет

Почетный гражданин Екатеринбурга Жорж Токарев, который когда-то охранял Иосифа Сталина, умер в возрасте 100 лет. Мужчина скончался после перелома шейки бедра.

Родственники Токарева рассказали, что он упал во время отдыха в санатории и сломал шейку бедра. На следующий день его прооперировали в екатеринбургском госпитале ветеранов войн. Через несколько дней пожилой мужчина оказался в реанимации, где провел около 12 дней. После этого Токарева перевели в отделение геронтологии в состоянии сильнейшего обезвоживания, пишет ЕАН.

Накануне Жорж Токарев был в нормальном состоянии и мог разговаривать. Но сегодня родственники мужчины сообщили о его смерти.

Жорж Токарев родился в Свердловске (Екатеринбурге) 12 марта 1924 года. В годы войны служил командиром отделения пулеметного взвода в полку специального назначения управления коменданта Московского Кремля. Был участником парада Победы в 1945 году. После работал телохранителем Сталина участвовал в борьбе с националистическим подпольем в республиках СССР.

О дате прощания с легендарным уральцем сообщат позднее.

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