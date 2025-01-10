На Западе назвали самого успешного музыкального исполнителя XXI века

Американская исполнительница Тейлор Свифт заняла первое место в списке главных артистов XXI века. К выводу о том, что именно она определила облик первой четверти столетия и стала самой популярной певицей нашего времени, пришли аналитики журнала Billboard.

Рейтинг Billboard составляется на основе результатов исполнителей в альбомных и песенных чартах Billboard 200 и Hot 100. В данном случае были использованы достижения, которые артисты показывали с 2000 по 2024 годы.

Несмотря на то, что Свифт дебютировала в чарте Billboard только 1 июля 2006 года с дебютным синглом «Tim McGraw» (в возрасте 16 лет!), 14 ее альбомов занимали строчку № 1 в Billboard 200 — больше, чем у какой-либо из женщин за всю историю — и 12 песен № 1 в Hot 100.

Также Свифт возглавляла годовой чарт Billboard Top Artists в 2009, 2015, 2023 и 2024 годах и стала первым артистом, которому удавалось сделать это четырежды.

Помимо Свифт, в десятку лучших исполнителей вошли также Джастин Бибер, Бруно Марс и Бейонсе. Бронзу и серебро забрали Рианна и Дрейк.

Ранее мы писали о том, что последнее мировое турне Свифт принесло ей 2 млрд долларов.