На следующий день после возбуждения дела: Портнягин оплатил 63 млн рублей штрафа за уклонение от уплаты налогов

Предприниматель Дмитрий Портнягин является фигурантом дела о неуплате налогов. Он признал вину в противоправном деянии, а также оплатил наложенный штраф, передает Telegram-канал Baza.

Журналисты узнали от адвоката бизнесмена, что он разобрался со штрафом за неуплату налогов на следующий день после возбуждения уголовного дела. Он заплатил 63 млн рублей.

В настоящий момент защита Портнягина пытается сделать так, чтобы дело в отношении его было частично прекращено. Также юристы Дмитрия заявили, что на их клиента повесили 8 лишних млн рублей. Об этом свидетельствуют результаты налоговой экспертизы долга. Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом.

Ранее адвокат Портнягиной заявила, что Екатерину не задерживали по делу о взятке. Она опровергла слухи о попытке клиентки подкупить.