На сайтах знакомств предложили маркировать должников по алиментам

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил маркировать должников по алиментам на сайтах знакомств. По его мнению, это поможет ускорить выплату и защитить других женщин от нежелательных контактов.

«Одной из эффективных мер, которая ускорит выплату алиментов со стороны должников, может стать введение обязательной маркировки их страниц на сайтах знакомств», - приводит ТАСС текст обращения главе Минцифры РФ.

По словам Даванкова, если инициатива будет одобрена, владельцы сайтов знакомств смогут получать информацию о должниках из публичного реестра, который появится в мае 2025 года.

«С учетом развития технологий по распознаванию лиц на фотографиях такая маркировка может добавляться к анкете неплательщика алиментов автоматически», - отмечается в документе.

Парламентарий также отметил, что что в 2022 году сумма задолженности по алиментам в России превысила 156 млрд рублей.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил отправлять неплательщиков по алиментам в зону СВО. По его мнению, таким образом решится проблема многих мужчин, которые прикрываются отсутствием достойного заработка.