Депутат Милонов предложил отправлять неплательщиков по алиментам в зону СВО. Об этом сообщает 360.ru.

По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, тех, кто годами не платит по алиментам, следует отправлять на СВО с заключением контракта с ВС РФ. Таким образом решится проблема многих мужчин, которые прикрываются отсутствием достойного заработка, объяснил он.

«Потому что все эти алиментщики ссылаются судебным приставам на то, что у них нет работы, у них нет имущества, им негде работать, поэтому они не могут содержать [семью, — прим. ред.]. Можно предложить им достойную работу, которую они могли бы действительно выполнять», — заявил он.

Милонов добавил, что подобный шаг должен считаться не наказанием, а наоборот, мерой поддержки.

«Мы даем шанс этим павшим людям, которые пропивают деньги своих детей, задуматься о жизни и задуматься о том, что они могут быть полезны своим детям. Как они в глаза будут смотреть им?» — объяснил депутат.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена Павла Мамаева высмеяла его за увеличение алиментов на 623 рубля.