На «отцовском» форуме в Москве рассказали, что матери без мужа убивают детей

В Москве впервые прошел форум, организованный «отцовским оргкомитетом», где участники обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются мужчины в роли отца. Как сообщает корреспондент «Осторожно, новости», онколог и писатель Дмитрий Перепечин рассказал, что матери без мужа убивают своих детей.

Выступление писателя было посвящено проблеме защиты детей от насилия со стороны матери в условиях отчуждения отца. Он подробно описал, как при отсутствии сопротивления от младенца насилие может вырасти от незначительных случайных увечий до намеренного убийства.

В своем докладе спикер привел статистику мотиваций женщин, совершающих, по его данным, такие преступления. На импульсивные вспышки ярости, приводящие к случайному ранению, приходится 40% всех случаев. Еще 27% случаев, как он утверждал, связаны с отклонениями в психике. Также были упомянуты случаи непреднамеренного фатального насилия и убийств, совершенных из мести.

Для иллюстрации своих слов Дмитрий Перепечин пересказал несколько реальных историй убийств матерями своих детей и продемонстрировал фотографии тел погибших.

«Представлены травмы. Как ребенок выглядит после удавления руками, петлей, резаные раны на шее», — пояснил он.

Один из случаев, по словам выступавшего, был особенно шокирующим.

«Полицию вызвали во двор. Они увидели, что собака играет с игрушкой, похожей на младенца. И вот какой это был младенец», – добавил он.

В конце своей речи писатель заявил, что в полной семье ребенок защищен обоими родителями. А вот в ситуации отчуждения отца защитить детей «крайне сложно».

«Ребенок лишен одного из защитников», — заключил Дмитрий Перепечин.

