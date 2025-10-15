Депутат Матвейчев заявил, что население должно жить в бедности ради демографии

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что население должно жить в бедности для улучшения демографии. Он призвал забыть догму о том, что проблемы с рождаемостью поможет решить улучшение материальных условий.

На заявление парламентария обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

Матвейчев обратил внимание на «мировой опыт» и отметил, что «чем лучше люди живут, тем меньше рожают».

«Самая большая рождаемость в тех странах, которые бедные, а самая плохая - там, где богатые», - произнес депутат и назвал лукавством разговоры о том, что семьи начнут рожать, если им дадут квартиры и пособия.

Матвейчев возмутился, что женщины выбирают карьеру. «Что за успешная, у которой детей нет?» - рассуждал парламентарий.

«У нас лозунги живи настоящим, получай от жизни все. И какие дети могут быть, если ты живешь настоящим, получаешь все от жизни, карьеру делаешь», - заметил также Матвейчев.

