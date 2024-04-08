«Думала, что сломаю ногу»: Катя IOWA после вылета из шоу «Маска» рассказала о самом сложном моменте

Певица Катя IOWA после вылета из шоу «Маска», в котором участвовала в костюме Кактуса, рассказала о самом сложном моменте. Оказалось, что в номере на каблуках артистка всерьез боялась оступиться и сломать ногу.

Съемки проходили в високосную дату 29 февраля. Певица исполняла композицию «Ты беспощадна». В сложном номере она перемещалась на каблуках по платформам, расположенным на разных уровнях.

«Я ничего не видела, было очень страшно, я всерьез думала, что оступлюсь и сломаю ногу», - сказала исполнительница сайту StarHit.

В какой-то момент IOWA не почувствовала опоры и резко выдернула ногу, испугавшись.

Артистка не сразу согласилась участвовать в «Маске», но с образом Кактуса быстро приняла решение. С ним были свои нюансы: например, от пайеток руки исполнительницы покрылись царапинами. В добавок в костюме артистка «промокала насквозь».

Несмотря на трудности, IOWA призналась, что шоу стало для нее важным этапом. Она продолжит его смотреть, наблюдая за исполнителями в образах Енота, Кота, Щенка и Бабочки.

Ранее мы писали, что IOWA покинула проект. Подробнее об этом читайте здесь.