На Настю Ивлееву составили протокол о дискредитации российской армии

На блогера Настю Ивлееву составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Он будет рассмотрен Тверским судом Москвы.

Документ появился в картотеке суда 16 апреля. Его опубликовал Telegram-канал Mash. Судья по делу назначена, а дата заседания пока не выбрана.

Привлекаемым лицом названа Ивлеева. Другие участники - отдел МВД России по Тверскому району Москвы.

Telegram-канал SHOT указал, что Ивлеевой грозит до 50 тыс. рублей штрафа.

Ранее сообщалось, что на клуб «Мутабор» подали в суд с требованием взыскать 2 млн рублей. Истцом выступила жительница Санкт-Петербурга.

Отмечалось, что клуб предоставил площадку для мероприятия, заведомо зная, что оно будет эпатажным. Истица утверждает, что прошедшая в клубе вечеринка нанесла ей нравственные и физические страдания.