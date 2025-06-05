На место вызвали полицию: в Москве выпускник послал другого человека сдать ЕГЭ за него

Сотрудников полиции вызвали в одну из школ столицы РФ. Поводом для этого послужило то, что выпускник не явился на сдачу ЕГЭ, а направил туда другого человека, передает Telegram-канал Осторожно, Москва.

По информации журналистов, молодой человек должен был прийти на экзамен по биологии. Но вместо него пришел другой ученик со справкой об утере паспорта. Вероятно, документ был необходим, чтобы ввести организаторов в заблуждение.

Но провести аферу не удалось — комиссия запросила дополнительные сведения из школы для перепроверки участника ЕГЭ. После этого стало известно, что на экзамен пришел посторонний человек. По факту данного случая организована проверка.

Ранее сообщалось, что в городе Полевской Свердловской области двум школьникам пришлось раздеться для допуска к ОГЭ. При прохождении ими металлоискателей сработал сигнал.