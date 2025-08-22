На месте крушения самолета с Пригожиным выкупили участок и поставят памятник

На месте крушения самолета с бизнесменом Евгением Пригожиным поставят памятник. Речь идет об участке в Тверской области, где 23 августа 2023 года упал борт.

Об установке монумента «Фонтанке» рассказала мать Пригожина Виолетта.

«Сейчас мы на месте крушения в Тверской области выкупили участок и ставим там памятник», - сообщила женщина.

Виолетта Пригожина призналась: после смерти сына ее утешает мысль о работе. Занимаясь делом, она всегда думает о том, что бы сказал Евгений.

«И когда я понимаю: вот сейчас он бы сказал, что я молодец, что он мной гордится (он так говорил), — мне становится легче», - поделилась собеседница.

Она говорит, что сын «болел за свою страну» и хотел видеть ее великой.

Напомним, в 2023 году на месте гибели Пригожина поставили камень с табличкой. На ней написано: «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага».

Ранее Виолетта Пригожина рассказала, что общалась с сыном за несколько дней до крушения самолета. Женщина уже тогда видела в нем обреченность и говорит, что он чувствовал приближение смерти.