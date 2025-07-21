«Она ничего не сделала, чтобы ее так восхваляли»: Сергей Соседов назвал Клаву Коку недостойной «Интервидения»

Музыкальный критик Сергей Соседов возмутился, что певицу Клаву Коку назначили еще одним послом России международного конкурса «Интервидение». В беседе с «Абзацем» журналист заявил, что артистка «ничего не сделала» для культуры в стране и не заслуживает такой чести.

По мнению Сергея Соседова, Клава Кока не является достойной персоной в качестве посла «Интервидения». Критик отметил, что у популярной среди молодежи певицы «нет таланта», но, вероятнее всего, есть продвигающий ее «покровитель».

«Клава Кока как амбассадор „Интервидения“ — персона несолидная. Она не исполнила ярких хитовых песен и ничего не сделала для того, чтобы ее так воспевали и восхваляли на всех телеканалах. У нее обычные, примитивные песни. Способности у нее есть, а таланта нет. Мне очевидно, что у Клавы Коки есть серьезный покровитель. Только при таком положении тебя настолько продвигают. Она неинтересна ни как певица, ни как ведущая. Это курам на смех!» — заявил Сергей Соседов.

Журналист также обратился к организаторам конкурса с предложением о консультации по поводу выбора амбассадоров. Напомним, «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на московской площадке «Live Арена». Помимо Клавы Коки, послом конкурса был избран Дима Билан. Участником от России станет певец SHAMAN (Ярослав Дронов) с композицией «Прямо по сердцу».

Ранее Сергей Соседов назвал Клаву Коку недостойной исполнения гимна России.