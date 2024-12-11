На двери замок: жители Таганрога пожаловались на закрытые бомбоубежища во время ракетной атаки

Украинские силы нанесли удар по югу России. Ракеты полетели в сторону Таганрога. Местные жители пожаловались в Сети на отсутствие возможности спрятаться от надвигающейся угрозы. Дело в том, что двери бомбоубежищ были закрыты, передает Telegram-канал Baza.

Звуки сирен и воздушной тревоги прозвучали рано утром. Затем начали раздаваться взрывы. Жители Таганрога поспешили укрыться от украинских ракет в бомбоубежищах, однако на месте их ждал неприятный сюрприз.

Часть людей смогла спрятаться в укреплениях, а часть столкнулась с запертыми дверьми. На них, по словам местных, висел замок.

«Наше бомбоубежище закрыто, на двери замок. В соседнем доме то же самое», — говорит девушка на одном из видео, которые попали в Сеть.

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