«Мы, молодежь, хотели бы»: демонстранты в Непале призвали сделать рэпера главой правительства

В Непале начались массовые беспорядки из-за демонстраций молодежи. Участники протестов требуют смены власти, которая заблокировала социальные сети. Например, молодые жители страны хотят видеть ее премьер-министром рэпера, передает India Today.

Протестующие выпустили по этому случаю заявление. В нем молодые люди указали, что хотели бы Балендра Шаха исполняющим обязанности премьер-министра Непала. В 2013 году, еще до начала политического пути, он стал местной хип-хоп звездой после участия в батл-рэп-шоу Raw Barz.

«Мы, молодежь, хотели бы, чтобы исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Балендра Шах», — указали протестующие в своем заявлении.

Ранее сообщалось, что протесты в Непале привели к гибели людей. Протестующие подожгли дом с супругой экс-премьера Непала Джала Натха Кханала и, таким образом, убили ее.