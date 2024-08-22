«Мы будем судиться»: обвиненные в подрыве «Северных потоков» дайверы не боятся ордера на арест

Украинка Светлана Успенская недавно обнаружила себя, своего мужа и друга среди подозреваемых в деле о подрыве «Северных потоков». Женщина не согласна с обвинением и заявила, что не боится ордеров на арест, передает Regnum.

По данным СМИ, женщина считает, что следователи из Германии намерены повесить вину за уничтожение газовой ветки на Украину. По словам Светланы, она, ее муж и их знакомый стали удобными инструментами для воздействия на страну.

«Но мы не боимся ни ордеров, ни арестов, ничего. Мы все будем судиться. Мне нечего бояться, потому что ни я, ни мой муж, ни мой друг ни в чем не виноваты», — заявила Успенская.

В сентябре женщина намерена обратиться в суд за защитой. Она подаст иск к изданиям, которые обвинили ее в причастности к подрыву на «СП».

Ранее подозреваемая в подрыве «Северных потоков» украинка рассказала о своем алиби. По словам женщины, в момент атаки она находилась на родине.