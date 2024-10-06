«МВД России опровергает»: информацию о смерти военблогера «Тринадцатого» назвали фейком

В главном управлении МВД РФ по Ставропольскому краю назвали фейком появившуюся в Сети информацию о том, что военный блогер Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» якобы скончался в отделении полиции.

«Информация, размещенная в одном из Telegram-каналов, о смерти задержанного в отделении полиции Ставропольского края является недостоверной», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Представители МВД также призвали журналистов критически относиться к появлению в Сети информации от непроверенных источников.

В пост с опровержением фейка также добавили скрин экрана с красной надписью: «МВД России опровергает».

Ранее сообщалось, что 5 октября сотрудники правоохранительных органов задержали Гузенко, вернувшегося из зоны СВО в отпуск в родной город Новопавловск.

По некоторым данным, причиной могла стать драка с полицейским на концерте в центре города, которая произошла якобы после просьбы снять маску.

По данным СМИ, два года назад военкора обвинили в стрельбе из аэрозольного пистолета в Санкт-Петерубрге в 2021 году и поместили под домашний арест. Гузенко сбежал и отправился на фронт.