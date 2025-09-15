Мужчина пришел в резиновом сапоге и ботинке на суд по делу Дмитрия Певцова

15 сентября в Москве состоялось заседание по иску о защите чести и достоинства в отношении актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова. В первом ряду заметили мужчину, обутого в резиновый сапог и ботинок.

На это обратило внимание издание «Абзац».

Странный мужчина сел в первом ряду. Судя по опубликованным изданием кадрам, на его правой ноге был надет темный резиновый сапог, а на левой – ботинок.

Примечательно, что мужчина закрыл глаза и ни на что не реагировал. На место вызвали скорую помощь, медики вывели его из зала.

«Абзац» добавляет, что дело передали из Тверского районного суда в Басманный. Это связано с местом официальной регистрации Певцова.

Напомним, иск в отношении артиста подала общественный деятель Александра Тищенко. Сообщалось, что депутат Госдумы якобы отказал ей в личном приеме и публично оскорбил.