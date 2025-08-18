Отказал в личном приеме и оскорбил: на актера и депутата Дмитрия Певцова подали в суд

На актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова подали в суд. В иске говорится, что он отказал в личном приеме и оскорбил.

Подробности сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании денежной компенсации морального вреда поступил в Тверской районный суд. Истцом выступила общественный деятель Александра Тищенко.

Стало известно о содержании заявления. «В своем иске Тищенко А.Е. утверждает, что депутат Государственной Думы Певцов Д.А. отказал ей в личном приеме, публично оскорбил и, тем самым, причинил истцу моральные страдания и душевную поддержку», - сообщил источник.

Суд принял исковое заявление. Известна дата подготовки к судебному разбирательству. Она начнется 15 сентября.

