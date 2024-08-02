Мужчин убивал, а женщин насиловал: Лесопарковый маньяк Корочкин вышел на свободу

Александр Корочкин, известный как Лесопарковый маньяк, вышел на свободу. Он провел за решеткой 20 лет, передает 74.ru.

По данным СМИ, отсидевший срок мужчина покинул колонию в Копейского до официального подъема. Он быстро сел в машину и покинул территорию исправительного учреждения, не отвечая на вопросы журналистов.

В местах лишения свободы Корочкин отбывал наказание за серию жестоких преступлений. Лесопарковый маньяк нападал на пары челябинцев, которые гуляли в городском бору. Мужчин преступник убивал, а их спутниц насиловал.

Многие девушки не могли досконально описать внешность злоумышленника. Это, в свою очередь, затрудняло работу следственной группы.

Ранее сообщалось, что пермский людоед устроился на работу в приют для бездомных животных. Он готовил из четвероногих питомцев суп.