Муж убитой вместе с 6-летним сыном женщины в Свердловской области уходит на СВО

Муж 42-летней женщины, убитой вместе с шестилетним сыном в Серове Свердловской области, уходит на СВО. 22 апреля он должен подписать контракт.

Об этом мужчина сообщил в соцсетях.

«Моя жизнь закончена. Сегодня [22 апреля] иду подписывать контракт», - говорится в публикации на странице мужчины. На нее обратило внимание агентство Ura.ru.

Женщина с сыном исчезла осенью 2024 года. Это случилось после ссоры с мужем. Россиянка отправилась с ребенком к своему знакомому. Ее муж утверждает, что не знал об отъезде – зачем супруга это сделала, он тоже не понимает. Известно также, что ребенок пары болел раком, но недуг удалось победить.

В ноябре женщина и ее знакомый выпивали у него дома, ребенок бегал и мешал взрослым. Тогда мужчина толкнул мальчика, и тот умер. Затем он зарезал подругу и расчленил.

Ее голову нашли в апреле 2025 года. Мужчина признался в преступлении. Ранее он не был судим, состоял в разводе, есть дочь.