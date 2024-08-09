Муж Татьяны Бакальчук нанял охрану

Муж Татьяны Бакальчук Владислав рассказал, когда нанял охрану. Также он поделился подробностями ухода жены из дома и сообщил, где находятся дети.

Интервью у Владислава взял Forbes.

Журналисты заметили, что сейчас Бакальчук ходит с охраной, и поинтересовались, угрожают ли ему. «Мне как-то сказали, что очень опасно оставаться владельцем строительной компании. То есть можно в тюрьму угодить», - признался Владислав.

Он сообщил, что является стопроцентным владельцем строительной компании, которая возводит склады. Однако охрана появилась у Владислава до угроз.

«Ну не связано с этим, но в принципе... Появилась, когда я начал общаться с Рамзаном Ахматовичем (Кадыровым – прим.)», - сообщил Бакальчук.

Также он рассказал, что 1 апреля жена заявила, что ей плохо с ним дома и уехала в апартаменты в центре Москвы. С конца июля супруги ни разу не общались. Также Владислав признался: в браке детьми преимущественно занималась Татьяна, бизнесом – больше он.

20-летняя дочь Бакальчука продолжает общаться с отцом. Младшие дети, которым три года, не понимают, что происходит. Говоря о расставании с женой, он заявил: Татьяна еще осенью заявляла о желании расстаться.

«А вот в конце марта уже стало очевидно, мы начали ссориться. Я начал выяснять, что происходит. Так и поссорились, что она съехала», - рассказал Бакальчук.

Сейчас, говорит бизнесмен, в компании он «враг». «Мы фактически воюем», - признался Владислав.

По его мнению, последние 10 дней Татьяна «уничтожает свой образ». Он отметил, что жена прожила 21 год в браке с ним, родила семерых детей, создала один из лучших в стране бизнесов и «теперь говорит, что все нафиг». Также он признался: сейчас бы сказал ей, что любит.

В конце июля сообщалось, что Татьяна уехала с дочерьми в Беларусь.