Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук уехала из России с дочерьми

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук уехала из России с дочерьми. Днем 31 июля бизнесвумен сообщила, что находится с ними в Белоруссии.

«Отдыхаю (и немного работаю) с девочками в Беларуси», - написала Бакальчук в своем Telegram-канале.

Предпринимательница восхитилась, «какая это красивая страна», и поразилась гостеприимству белорусов. Она отметила, насколько бережно в республике хранят общую историю.

«Рада, что теперь и дочки увидели», - рассказала Бакальчук.

Семья побывала в комплексе «Линия Сталина» и собирается посетить Брестскую крепость.

«Очень хочется показать девочкам и другие памятные места – тем более здесь они буквально в каждом городе!» - призналась Татьяна.

Ранее адвокат Сергей Жорин отказался называть скандал вокруг Wildberries рейдерским захватом. Он считает, что супруг Татьяна Владислав создал фикцию захвата с целью получить преимущество в бизнесе после развода с женой. Жорин заявил: эта фраза про рейдерский захват очень популярна, обычно ее использует недовольная сторона при разводе. С юридической стороны, уверен он, захвата нет.