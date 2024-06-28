«Это мое упущение»: Владимир Путин прокомментировал отсутствие женщин среди губернаторов

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие женщин среди глав регионов. Отвечая на соответствующий вопрос во время встречи с выпускниками «Школы губернаторов», глава государства заявил о своем упущении.

«Каждому из нас нужно над собой работать. Видимо, это и мое тоже упущение», - сказал он участнице мероприятия, отвечая на ее вопрос. Слова российского лидера приводит сайт mk.ru.

Президент указал на блестящие результаты женщин по многим направлениям. Путин отметил, что представительницы слабого пола «очень аккуратно» идут к цели, и их большие преимущества нужно использовать.

При этом президент считает неправильным отбирать кандидатов по гендерному принципу. Важны личные и деловые качества, уверен Путин. В противном случае можно получить такой результат, какой есть в некоторых европейских странах.

Ранее сообщалось, что во время визита Путина в КНДР северокорейская певица исполнила для него и лидера республики Ким Чен Ына песню SHAMAN.