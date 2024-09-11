Могут заползать в уши спящих людей: врачи извлекли тараканов из двух россиянок

Двум жительницам Подмосковья пришлось обратиться за помощью к врачам из-за шума в ушах. Оказалось, к этому причастны тараканы, которые заползли туда ночью, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, сначала к врачам пришла одна из россиянок. Она пожаловалась на симптомы в виде шума, а после этого из ее уха вытащили таракана. Видимо, он заполз туда, пока женщина спала.

Во втором случае жительница Подмосковья сама догадалась, что у нее в ухе завелся таракан. Россиянка предприняла попытку самостоятельно извлечь насекомое оттуда, но смогла лишь убить его.

В итоге пришлось все-таки обратиться в больницу. Но из-за того, что женщина сама пыталась себе помочь, медикам было сложно вытащить таракана. Тем не менее все прошло успешно.

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