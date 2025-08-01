Могло не оказаться ни костылей, ни каталки: студентке с переломом ноги отказали в лечении в российской больнице

Жительница Волгограда рассказала историю о том, как ей отказали в предоставлении медицинской помощи. Студентка сломала ногу и обратилась в больницу, но там никто не взялась за ее лечение.

О случае студентки пишет Telegram-канал V1.RU | Новости Волгограда. По информации журналистов, пострадавшая прибыла с травмой в больницу Дзержинского района. Однако девушка в медицинском учреждении не задержалась — ей по какой-то причине отказали в помощи.

Жительнице Волгограда пришлось покинуть больницу. Однако сделала она это не сама, а при помощи сестры. Ей пришлось буквально выносить родственницу на руках.

В областном минздраве прокомментировали ситуацию. В ведомстве заявили, что в больнице все-таки должны были предоставить девушке костыли или каталку, но вместе с тем указали на индивидуальные возможности каждого отдельного учреждения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина отсудила у больницы 1 млн рублей. Пациентка получила переломы во время родов.