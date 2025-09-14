Могла выйти из палатки? Неожиданную деталь нашли на видео с палаткой альпинистки Наговициной

Необычную деталь заметили на видео с дрона, который запустили 2 сентября к застрявшей на пике Победы альпинистке Натальи Наговициной. Рядом с палаткой россиянки неожиданно появился серый походный рюкзак, которого точно не было ранее.

Дрон запускали к палатке Наговициной дважды — 16 августа и 2 сентября. На свежих кадрах заметно, что у камня рядом с палаткой стоит серый рюкзак. При этом на нем нет ни одной снежинки — предположительно, он появился там недавно. Его, по всей видимости, поставила сама альпинистка — значит, она была жива дольше, чем предполагалось. Женщина могла выбраться из палатки и начать самостоятельный спуск, пишет НТВ.

Однако альпинист Дмитрий Данько усомнился в том, что такое могло произойти.

«Теоретически это возможно, но на практике такого никогда не было. Поэтому нельзя подтвердить достоверность этих слов», — пояснил он.

Напомним, Наталья сломала ногу при спуске с горы еще 12 августа. Женщину пытались спасти, но до нее не смогли добраться из-за сложных погодных условий. 2 сентября к ее палатке отправили дрон, который не зафиксировал признаков жизни.

Ранее альпинист Гюнтер Зигмунд рассказал, как оставил умирать Наталью Наговицину. Именно он последним видел ее живой.