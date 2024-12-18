Многоженец Иван Сухов нарвался на проверки после скандального интервью о методах воспитания 14 детей

Семью многоженца Ивана Сухова, который воспитывает 14 детей, проверит московский уполномоченный по правам ребенка. Мужчиной заинтересовались после того, как он дал интервью, в котором рассказал о своем обращении с женщинами и малышами. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Недавно Иван побеседовал с журналисткой Сашей Сулим и рассказал ей о своей жизни. Выяснилось, что вся его семья живет в трехкомнатной квартире, и у него в ней есть отдельная комната. С женами он спит, когда ему захочется, и мечтает, чтобы они родили ему 50 лет. При этом прав у женщин в его доме почти нет. Так, они даже не могут купить бутылку воды без согласия мужа, а также не могут быть уставшими после домашних дел, когда он возвращается с работы.

После публикации интервью пользователи Сети возненавидели Ивана и стали требовать проверить его. Людей беспокоит, что все его многочисленные дети живут на 70-ти квадратных метрах и не ходят в школу, так как, по мнению отца, там на них могут негативно повлиять. Кроме того, россиян возмущает, что девочек чуть ли не с младенчества уже готовят к замужеству. Причем их воспитывают так, что многоженство — это нормально. Это же говорят и мальчикам.

Ранее многодетный отец Евгений Тепляков заявил, что за его дочерью-вундеркиндом Алисой следит педофил.