«Мне прислали повестку»: Маргариту Симоньян вызвали в суд Киева

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, что получила повестку в суд Киева. Ее вызывают на заседание 19 июня. Документ главный редактор RT опубликовала в Telegram-канале.

Симоньян отреагировала на присланную ей повестку, заявив, что обязательно явится в суд Киева в случае, если к лету город будет взят российской армией.

«Какие оптимисты. Я вот не уверена, что мы к лету возьмем Киев. Но если возьмем, то, конечно, явлюсь. Я уважаю наши российские суды», - заявила Маргарита.

В повестке указано, что журналистку обвиняют в нарушении сразу нескольких статей Уголовного кодекса Украины. Например, указано, что она призывала к нарушению территориальной целостности страны.

Отметим, что Маргарита Симоньян с 2022 года активно поддерживает проведение специальной военной операции и не скрывает свою патриотическую позицию.

Ранее Маргарита Симоньян обратилась к поклонникам и поблагодарила за поддержку в связи с комой мужа Тиграна Кеосаяна.