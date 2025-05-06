«Не хочется, чтобы люди забывали»: Маргарита Симоньян поблагодарила за поддержку в связи с комой мужа

Жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян поблагодарила подписчиков за поддержку в связи с комой мужа. В своем Telegram-канале журналистка призналась, что верит в силу «коллективной молитвы».

Уже несколько месяцев Маргарита Симоньян с трепетом ждет «возвращения» впавшего в кому супруга и ежедневно навещает его в больнице. Не опускать руки знаменитости помогает вера — как личная, так и вера многих людей. Главный редактор RT признается: в тяжелое время ее поддерживают неравнодушные люди, которые молятся за Тиграна Кеосаяна. Она в очередной раз поблагодарила подписчиков в соцсети.

«Просто хочу сказать спасибо всем, кто молится. Спасибо всем, кто переживает за нас. Я знаю, что таких людей очень много. И я верю в силу такой большой коллективной молитвы, и поэтому мне не хочется, чтобы люди забывали про Тиграна», — заявила Маргарита Симоньян.

Журналистка рассказывала, что, когда в их семью пришла беда, первое время она постоянно была рядом с мужем в больнице и непрестанно молилась. Затем Маргарита Симоньян вернулась домой, к детям — ей пришлось «принять» ситуацию: «Хотя мне было легче там, в больнице, чем как сейчас — делать вид, что я живая».

Знаменитость отмечает: «Промысел Господа нам же неизвестен». По ее словам, врачи объясняют, что происходящее с Тиграном Кеосаяном «находится за пределами медицины». Семье остается лишь надеяться и верить, что дорогой им человек «вернется». Напомним, в конце декабря 2024 года телеведущий пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у 59-летнего Тиграна Кеосаяна уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.

Ранее мы писали о том, что Маргарита Симоньян рассказала, как поддерживает мать впавшего в кому Тиграна Кеосаяна: «Будь ее воля, она бы лежала, плакала, вообще не вставала».