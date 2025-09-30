«Мне этот человек неприятен»: родившая в турецком аэропорту Бурнашкина отказалась говорить об отце ребенка

Родившая в туалете аэропорта Турции и оставившая новорожденную дочь в унитазе Екатерина Бурнашкина отказалась называть имя отца ребенка. В интервью Ксении Собчак девушка заявила, что родила не от своего бывшего молодого человека.

Студентка призналась, что может догадываться от кого родила, но упоминать отца малышки не хочет.

«Я прекрасно представляю кто. Есть предположения, но о нем говорить я не хочу», — уклонилась от прямого ответа Екатерина.

Также она отметила, что не является жертвой насилия и все «было по обоюдному согласию».

«Я не хочу это вспоминать, поэтому эту тему я закрою. Это было в трезвом состоянии. Я не пью. Принуждения не было. Хочу его вычеркнуть из своей жизни. Хочу просто перелистнуть страницу дальше и не жить прошлым. Предал ли меня? Ну что-то в этом роде…», — поделилась девушка.

При этом она отрицает, что отцом ребенка может быть ее бывший молодой человек по имени Артем. Пара рассталась безболезненно.

«Я с ним все связи оборвала. Мне этот человек неприятен. Отец не Артем. Даже если он захочет попробовать сделать тест ДНК, результат будет отрицательным», — подчеркнула Бурнашкина.

