«Мне доставалось очень часто»: военкор Сладков рассказал, как против него возбуждали дело о дискредитации ВС РФ

Главная военная прокуратура возбуждала уголовное дело о дискредитации ВС РФ в отношении военкора Александра Сладкова. Спасли журналиста, по его же словам, «глава ВГТРК Добродеев и администрация президента».

Военкор рассказал, что становился фигурантом дела в своем Telegram-канале Сладков+. По словам Александра, прежнее руководство оборонного ведомства «драло военных журналистов за резкую и откровенную позицию».

С приходом нового начальства ситуация изменилась. Военкоры, по словам Сладкова, наконец-то смогли вздохнуть свободно.

«Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил. Если бы не Олег Добродеев и команда ВГТРК, если б не администрация президента, лично мне было бы тяжело», — раскрыл журналист.

Ранее пострадавший в Курской области военкор Евгений Поддубный пошел на поправку. Об этом сообщили в СМИ.