МК: экспертиза тела Евгения Кунгурова указала на две попытки суицида за вечер

Певец Евгений Кунгуров совершил две попытки суицида за вечер. Об этом стало известно в результате экспертизы тела.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Экспертиза подтвердила, что певец совершил самоубийство. Однако выяснилось, что первоначально артист собирался умереть в ванной. Поэтому он написал жене сообщение с текстом «Найдешь меня в ванной».

Однако потом певец выбрал другой путь. По характеру травм был сделан вывод о двух попытках суицида за один вечер.

Причиной смерти так же, как и ранее, называется депрессия на фоне нервного заболевания.

Певец скончался 8 апреля в возрасте 40 лет. 13 апреля состоялись похороны – они прошли на его родине в Свердловской области.