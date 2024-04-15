Опубликовано 15 апреля 2024, 17:16
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МК: экспертиза тела Евгения Кунгурова указала на две попытки суицида за вечер
© Lomohov Anatoly/East News
Певец Евгений Кунгуров совершил две попытки суицида за вечер. Об этом стало известно в результате экспертизы тела.
Подробности узнал сайт mk.ru.
Экспертиза подтвердила, что певец совершил самоубийство. Однако выяснилось, что первоначально артист собирался умереть в ванной. Поэтому он написал жене сообщение с текстом «Найдешь меня в ванной».
Однако потом певец выбрал другой путь. По характеру травм был сделан вывод о двух попытках суицида за один вечер.
Причиной смерти так же, как и ранее, называется депрессия на фоне нервного заболевания.
Певец скончался 8 апреля в возрасте 40 лет. 13 апреля состоялись похороны – они прошли на его родине в Свердловской области.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева