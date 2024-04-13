В Заречном Свердловской области проходят похороны певца Евгения Кунгурова. Об этом сообщает aif.ru.

В родном городе певца Евгения Кунгурова проходит прощание с артистом. Там же пройдут похороны. С утра гроб с телом артиста привезли в храм Покрова Божией Матери, где Кунгурова отпевают. По словам знакомых, отпевание решили провести потому, что певец страдал психическим заболеванием и не осознавал, что делает.

«В Библии сказано: не здоровые нуждаются во враче, но больные. Вот поэтому мы и собрались сегодня, чтобы отпеть его», — рассказал батюшка церкви журналистам.

На прощание собрались сотни людей — одноклассники, преподаватели и друзья Евгения Кунгурова. Гроб, по требованию родных певца, был закрыт. Также на панихиду не пустили представителей СМИ.

Напомним, о смерти Кунгурова стало известно 8 апреля. Мужчина написал своей жене о том, что планирует покончить жизнь самоубийством. Женщина обратилась в экстренные службы, однако было уже поздно.

Ранее мы писали о том, что ведущий Березин вспомнил о запросах скончавшегося Кунгурова.